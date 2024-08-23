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    Дубль Галимова обеспечил «Ак Барсу» победу над «Северсталью»

    «Ак Барс» — «Северсталь»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Ак Барс Северсталь
    «Ак Барс» обыграл «Северсталь» (3:0) на турнире имени Николая Пучкова.

    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»
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    Артем Галимов — нападающий «Ак Барса»

    В составе казанского клуба дублем отметился нападающий Артем Галимов, а еще один гол записал на свой счет форвард Дмитрий Яшкин.

    Турнир имени Николая Пучкова.
    «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Яшкин — 3 (Яруллин, Петан), 30:35 — 1:0. Галимов — 1 (бол., Яшкин, Барабанов), 39:23 — 2:0. Галимов — 2 (Семенов, Яруллин), 59:45 — 3:0Вратари: Билялов — ШостакБроски: 30 (5+14+11) — 38 (12+18+8)Штраф: 14 — 6

    В следующем матче казанская команда сыграет против СКА 25-го августа, а «Северсталь» встретится в тот же день с «Куньлунем».

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