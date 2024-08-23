«Ак Барс» — «Северсталь»: счет матча 3:0, обзор голов

обыграл(3:0) на турнире имени Николая Пучкова.

В составе казанского клуба дублем отметился нападающий Артем Галимов, а еще один гол записал на свой счет форвард Дмитрий Яшкин.

Турнир имени Николая Пучкова. «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Яшкин — 3 (Яруллин, Петан), 30:35 — 1:0. Галимов — 1 (бол., Яшкин, Барабанов), 39:23 — 2:0. Галимов — 2 (Семенов, Яруллин), 59:45 — 3:0Вратари: Билялов — ШостакБроски: 30 (5+14+11) — 38 (12+18+8)Штраф: 14 — 6

В следующем матче казанская команда сыграет против СКА 25-го августа, а «Северсталь» встретится в тот же день с «Куньлунем».