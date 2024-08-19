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    ЦСКА переиграл минское «Динамо» в товарищеском матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Динамо Минск КХЛ
    Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в рамках товарищеского матча.

    Колби Уильямс
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    Колби Уильямс

    Авторами результативных бросков в составе «армейцев» стали Денис Гурьянов, Максим Соркин, Колби Уильямс и Максим Мамин.

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  • 28/07/2024

    • У «Динамо» отличились Сергей Кузнецов и Андрей Стась.

    Товарищеский матч
    «Динамо Мн» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
    Голы: Кузнецов — 2 (Шипачев), 9:31 — 1:0. Гурьянов — 1, 10:00 — 1:1. Соркин — 1 (Полтапов), 14:25 — 1:2. Стась — 1, 24:10 — 2:2. Уильямс — 1, 29:09 — 2:3. Мамин — 1 (Кузнецов), 37:10 — 2:4Вратари: Кареев — Просветов

    Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября. ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата сыграет 5 сентября со «Спартаком».

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