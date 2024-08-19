ЦСКА переиграл минское «Динамо» в товарищеском матче

Колби Уильямс Фото: globallookpress.com
Авторами результативных бросков в составе «армейцев» стали Денис Гурьянов, Максим Соркин, Колби Уильямс и Максим Мамин.
У «Динамо» отличились Сергей Кузнецов и Андрей Стась.
Товарищеский матч
«Динамо Мн» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Голы: Кузнецов — 2 (Шипачев), 9:31 — 1:0. Гурьянов — 1, 10:00 — 1:1. Соркин — 1 (Полтапов), 14:25 — 1:2. Стась — 1, 24:10 — 2:2. Уильямс — 1, 29:09 — 2:3. Мамин — 1 (Кузнецов), 37:10 — 2:4Вратари: Кареев — Просветов
Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября. ЦСКА в первом матче регулярного чемпионата сыграет 5 сентября со «Спартаком».