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    Силантьев: Второй Кубок Гагарина? Мы все и живем ради этого

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев ответил на вопрос, сможет ли магнитогорская команда завоевать 2-й Кубок Гагарина подряд.

    Дмитрий Силантьев
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    Дмитрий Силантьев

    «Первые предсезонные матчи? Много сумбура. Вроде недавно закончили прошлый сезон, но сейчас все начинается заново. Стараемся больше внимания уделять тактике. На играх выполняем тренерское задание. Это плановая подготовка. Главное, чтобы в сезон вошли без травм и все понимали, что надо делать.

    Получится ли повторить результат прошлого сезона? Мы все и живем ради этого. У нас есть общая цель. Все мы знаем, чего хотим. Будет тяжело, но мы будем каждый день работать, выполнять все, что требуется, выходить на каждый матч свежими и не думать ни о чем, кроме игры», — сказал Силантьев СЭ.

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    • Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина нападающий провел за «Металлург» 18 матчей и набрал 17 (5+12) очков.

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