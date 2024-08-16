«Витязь» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

Никита Холодилин — игрок «Авангарда» Фото: globallookpress.com
Единственный гол у «Витязя» записал на свой счет нападающий Дмитрий Бучельников.
В составе «Авангарда» шайбы забросили Егор Манин и Никита Холодилин.
Товарищеские матчи (клубы).
«Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
Голы: Бучельников — 1 (Рой), 17:37 — 1:0. Манин — 1, 24:13 — 1:1. Верба — 1, 56:37 — 1:2Вратари: Дорожко — Проскуряков
В 1-м матче нового сезона КХЛ «Авангард» сыграет против «Сибири» 4-го сентября, а «Витязь» встретится в тот же день с «Адмиралом».