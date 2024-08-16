ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
    Все новости спорта

    «Авангард» одержал волевую победу над «Витязем» в товарищеском матче

    «Витязь» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Авангард Витязь
    «Авангард» обыграл «Витязь» (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Никита Холодилин — игрок «Авангарда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Холодилин — игрок «Авангарда»

    Единственный гол у «Витязя» записал на свой счет нападающий Дмитрий Бучельников.

    В составе «Авангарда» шайбы забросили Егор Манин и Никита Холодилин.

    Товарищеские матчи (клубы).
    «Витязь» (Московская область) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
    Голы: Бучельников — 1 (Рой), 17:37 — 1:0. Манин — 1, 24:13 — 1:1. Верба — 1, 56:37 — 1:2Вратари: Дорожко — Проскуряков

    В 1-м матче нового сезона КХЛ «Авангард» сыграет против «Сибири» 4-го сентября, а «Витязь» встретится в тот же день с «Адмиралом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Драконы» не заметят «Санта-Клару»?
  • «Санта-Клара» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие