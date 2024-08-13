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    Тренер «Нефтехимика»: Селекция клуба завершена, все позиции у нас укреплены

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о селекционной работе клуба в это межсезонье.

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Селекция клуба завершена? Сказать честно — наверное, да, завершена. Возможно, будет ещё одно подписание, но это не точно. А так — все позиции у нас укреплены, есть понимание, с кем мы пойдём в сезон. Конечно, если возникнет вариант, мы никогда не откажемся от возможности взять качественного игрока.

    Лука Профака? Это больше игрок на перспективу. У него есть хорошее движение, неплохое начало атаки, резкий бросок. Боец 2002 года рождения, должен быстро адаптироваться в нашей Лиге. Уверен, что у него впереди большое будущее — он будет прогрессировать и помогать нам», — цитирует Леонтьев пресс-служба КХЛ.

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