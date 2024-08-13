Тренер «Нефтехимика»: Селекция клуба завершена, все позиции у нас укреплены

Главный тренервысказался о селекционной работе клуба в это межсезонье.

«Селекция клуба завершена? Сказать честно — наверное, да, завершена. Возможно, будет ещё одно подписание, но это не точно. А так — все позиции у нас укреплены, есть понимание, с кем мы пойдём в сезон. Конечно, если возникнет вариант, мы никогда не откажемся от возможности взять качественного игрока.

Лука Профака? Это больше игрок на перспективу. У него есть хорошее движение, неплохое начало атаки, резкий бросок. Боец 2002 года рождения, должен быстро адаптироваться в нашей Лиге. Уверен, что у него впереди большое будущее — он будет прогрессировать и помогать нам», — цитирует Леонтьев пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Нефтехимик» не смог пробиться в плей-офф КХЛ, заняв 9-е место в Восточной конференции.