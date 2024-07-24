ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леон Эдвардс и Белал МухаммадТретья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304
  • 13:46
    • Марио Фернандес покинул «Зенит»
  • 11:42
    • Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах
  • 16:09
    • Стала известна сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак» из «Ференцвароша»
  • 15:37
    • Узбекистан — Испания: стартовые составы на игру Олимпиады-2024
  • 15:31
    • Аргентина — Марокко: стартовые составы на матч Олимпиады-2024
    Все новости спорта

    Бурдасов покинул «Трактор»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор КХЛ
    Стало известно о расторжении контракта челябинского «Трактора» и 33-летнего нападающего Антона Бурдасова.

    Антон Бурдасов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Бурдасов

    «Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым — это необходимая мера для "Трактора", учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договоренность.

    К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — сказал генменеджер «Трактора» Алексей Волков на официальном сайте челябинцев.

    Антон Бурдасов снова вернулся в стан «Трактора» в 2022 году. В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей в регулярке, набрал 35 (18+17) очков. В плей-офф в его активе 8 (4+4) очков в 14 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лудогорец» замахнётся на 3-й раунд Лиги чемпионов?
  • «Лудогорец» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» добьется разгромной победы над соперником?
  • «Динамо» Батуми — «Дечич». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Как Аргентина начнет олимпийский турнир?
  • Аргентина (U23) — Марокко (U23). Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зимбру — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аякс — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Омония — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Милсами — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие