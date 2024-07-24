Бурдасов покинул «Трактор»

Стало известно о расторжении контракта челябинскогои 33-летнего нападающего

«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым — это необходимая мера для "Трактора", учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договоренность.

К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — сказал генменеджер «Трактора» Алексей Волков на официальном сайте челябинцев.

Антон Бурдасов снова вернулся в стан «Трактора» в 2022 году. В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей в регулярке, набрал 35 (18+17) очков. В плей-офф в его активе 8 (4+4) очков в 14 играх.