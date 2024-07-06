Сергачев: «Юта»? Первая реакция — шок

Михаил Сергачев Фото: globallookpress.com
Сергачев признался, что новость о переходе застала его врасплох.
«Первая реакция — шок. Это было неожиданно. Когда мне позвонили, я выносил мусор. Помню, при обмене из "Монреаля" мне тоже позвонили и ощущения были аналогичные.
Я ничего не знал о Юте, но потом пообщался с моим агентом, разными игроками, Клейтоном Келлером — все они с теплотой отзывались о Юте и о новой франшизе.
Я поговорил с тренером, генменджером, и теперь я здесь. Тут все прекрасно — город, клуб. Я очень рад, это отличный шанс доказать, что я могу быть лидером», — сказал Сергачев на пресс-конференции.
«Юта» — клуб из Солт-Лейк-Сити, который начнет выступление в НХЛ с сезона-2024/25.