Сергачев: «Юта»? Первая реакция — шок

Новичок «Юты»высказался по поводу перехода в новый клуб. Ранее хоккеист выступал за «Тампу-Бэй».

Сергачев признался, что новость о переходе застала его врасплох.

«Первая реакция — шок. Это было неожиданно. Когда мне позвонили, я выносил мусор. Помню, при обмене из "Монреаля" мне тоже позвонили и ощущения были аналогичные.

Я ничего не знал о Юте, но потом пообщался с моим агентом, разными игроками, Клейтоном Келлером — все они с теплотой отзывались о Юте и о новой франшизе.

Я поговорил с тренером, генменджером, и теперь я здесь. Тут все прекрасно — город, клуб. Я очень рад, это отличный шанс доказать, что я могу быть лидером», — сказал Сергачев на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Юта» — клуб из Солт-Лейк-Сити, который начнет выступление в НХЛ с сезона-2024/25.