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    Сергачев: «Юта»? Первая реакция — шок

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    Новичок «Юты» Михаил Сергачев высказался по поводу перехода в новый клуб. Ранее хоккеист выступал за «Тампу-Бэй».

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    Сергачев признался, что новость о переходе застала его врасплох.

    «Первая реакция — шок. Это было неожиданно. Когда мне позвонили, я выносил мусор. Помню, при обмене из "Монреаля" мне тоже позвонили и ощущения были аналогичные.
    Я ничего не знал о Юте, но потом пообщался с моим агентом, разными игроками, Клейтоном Келлером — все они с теплотой отзывались о Юте и о новой франшизе.

    Я поговорил с тренером, генменджером, и теперь я здесь. Тут все прекрасно — город, клуб. Я очень рад, это отличный шанс доказать, что я могу быть лидером», — сказал Сергачев на пресс-конференции.

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    «Юта» — клуб из Солт-Лейк-Сити, который начнет выступление в НХЛ с сезона-2024/25.

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