ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловКруговорот судьбы. Федор Смолов вернулся в «Краснодар»
  • 21:18
    • Дания и Сербия назвали составы на матч Евро-2024
  • 21:06
    • Англия — Словения: стартовые составы на матч 3-го тура
  • 20:57
    • Франция сыграла вничью с Польшей на Евро-2024
  • 20:56
    • Австрия вырвала победу у Нидерландов на Евро-2024
  • 19:30
    • Официально: Мичков покинул СКА и перешел в «Филадельфию»
    Все новости спорта

    Купер будет тренировать Канаду на Олимпиаде

    Хоккей Сборная Канады
    Сборную Канады по хоккею на Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026 возглавит наставник «Тампа-Бэй» Джон Купер.

    Стив Купер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стив Купер

    «Джон — тренер мирового уровня и лидер, а его впечатляющее резюме и успехи в НХЛ делают его идеальным человеком, чтобы возглавить сборную Канады в течение следующих двух лет на Турнире четырёх наций и зимних Олимпийских играх 2026 года.

    Наше руководство знает, что Джон будет с гордостью представлять нашу страну, выводя свою победную историю на международную арену, и мы с нетерпением ждём возможности работать с ним, когда мы создадим команды из лучших игроков НХЛ в Канаде на двух знаковых турнирах», — цитирует генерального менеджера сборной Канады Дага Армстронга официальный сайт федерации хоккея Канады.

    Напомним, что Купер должен был возглавить Канаду еще на Олимпиаде-2022, но из-за болезни COVID-19 не смог этого сделать.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голов будет в достатке
  • Дания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
  • Аргентина не ощутит проблем против Чили?
  • Чили — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сборной Англии хватит для победы даже одного гола?
  • Англия — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Табило
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие