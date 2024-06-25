Купер будет тренировать Канаду на Олимпиаде

по хоккею на Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026 возглавит наставник «Тампа-Бэй»

«Джон — тренер мирового уровня и лидер, а его впечатляющее резюме и успехи в НХЛ делают его идеальным человеком, чтобы возглавить сборную Канады в течение следующих двух лет на Турнире четырёх наций и зимних Олимпийских играх 2026 года.

Наше руководство знает, что Джон будет с гордостью представлять нашу страну, выводя свою победную историю на международную арену, и мы с нетерпением ждём возможности работать с ним, когда мы создадим команды из лучших игроков НХЛ в Канаде на двух знаковых турнирах», — цитирует генерального менеджера сборной Канады Дага Армстронга официальный сайт федерации хоккея Канады.

Напомним, что Купер должен был возглавить Канаду еще на Олимпиаде-2022, но из-за болезни COVID-19 не смог этого сделать.