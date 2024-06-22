Драйзайтль: Седьмой матч ни в коем случае не будет легкой прогулкой по парку

Форвардвысказался о победе над «Флоридой» в шестом матче серии Кубка Стэнли (5:1).

«До сих пор это была ужасная история, но, в конце концов, мы играем на победу, и это будет самая тяжелая игра для нас. Они будут сильны и будут играть дома. Мы должны снова показать нашу игру. Я очень горжусь тем, как мы дали себе шанс. В этом вся суть. Седьмой матч ни в коем случае не будет легкой прогулкой по парку. Это будет самая сложная игра в серии», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал третью победу подряд, сравнял счет в серии и перевел ее в седьмую игру, которая состоится 25 июня и начнется в 3:00 мск.