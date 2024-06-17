Тарасенко рассказал о возможности выиграть Кубок Стэнли при домашних трибунах

Российский нападающийзаявил, что с детства мечтал выиграть кубок при домашних трибунах.

«Вот почему мы играем в эту игру. С детства вы мечтаете оказаться в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся…

Это хорошее время, чтобы быть живыми, особенно когда вокруг нас такая группа поддержки», — приводит слова Тарасенко журналист Джеймсон Олив.

Напомним, что «Флорида» выигрывает у «Эдмонтона» в финале розыгрыша Кубка Стэнли со счетом в серии 3:1. Пятый матч между этими командами состоится 19-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.