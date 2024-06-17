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    Тарасенко рассказал о возможности выиграть Кубок Стэнли при домашних трибунах

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    Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко заявил, что с детства мечтал выиграть кубок при домашних трибунах.

    Владимир Тарасенко — нападающий «Флориды»
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    Владимир Тарасенко — нападающий «Флориды»

    «Вот почему мы играем в эту игру. С детства вы мечтаете оказаться в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся…

    Это хорошее время, чтобы быть живыми, особенно когда вокруг нас такая группа поддержки», — приводит слова Тарасенко журналист Джеймсон Олив.

  • «Флорида» уступила «Эдмонтону» в четвертом матче финала Кубка Стэнли
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    • Напомним, что «Флорида» выигрывает у «Эдмонтона» в финале розыгрыша Кубка Стэнли со счетом в серии 3:1. Пятый матч между этими командами состоится 19-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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