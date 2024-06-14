Драйзайтль: Нужно посмотреть в зеркало и постараться стать лучше

Нападающийназвал причины поражения своей команды в 3-м матче финала Кубка Стэнли против(3:4).

«Очевидно, что мы делаем много бросков. Кажется, мы просто не можем забросить шайбу за линию ворот.

Конечно, моя статистика в финале очень расстраивает. Я горжусь тем, что хорошо выступаю в плей-офф и хорошо играю, но я просто не могу найти способ хоть что-то реализовать. Очевидно, нужно посмотреть в зеркало и постараться стать лучше», — приводит слова Драйзайтля The Athletic.

Напомним, что «Эдмонтон» проигрывает «Флориде» со счетом в серии 0:3 в финале Кубка Стэнли. Следующий матч между этими командами состоится 16-го июня в 03:00 мск.