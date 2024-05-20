Казахстан победил Польшу, Финляндия была сильнее Дании

В шестом туре в группе А на чемпионате мира по хоккеюпобедиласо счетом 3:1.

Шайбы забивали Ханнес Бьёрнинен и Расмус Риссанен. У датчан шайба на счету Александера Труэ.

Групповой этап. ЧМ-2024 Финляндия — Дания 3:1 (0:0, 0:0, 2:1) Голы: Бьернинен — 43:26 (Маттила, Мяяття) — 1:0, Риссанен — 45:03 — 2:0, Труэ — 58:16 (Мельгор), Йормакка — 59:07Вратари: Ларми — СельдрупБроски: 35 — 21Штраф: 2 — 4

После этого успеха у Финляндии стало 10 очков и четвертое место в группе. Дания (6) — седьмая.

В группе В Казахстан был сильнее Польши со счетом 3:1.

Шайбы в составе победителей на счету Никиты Михайлиса, Никиты Орехова и Романа Старченко. Единственный гол у поляков забил Камиль Валенга.

Казахстан имеет шесть очков и идет на шестом месте. Поляки замыкают группу В с 1 очком.