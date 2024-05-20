Казахстан победил Польшу, Финляндия была сильнее Дании

Никита Михайлис Фото: globallookpress.com
Шайбы забивали Ханнес Бьёрнинен и Расмус Риссанен. У датчан шайба на счету Александера Труэ.
Групповой этап. ЧМ-2024
Финляндия — Дания 3:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Бьернинен — 43:26 (Маттила, Мяяття) — 1:0, Риссанен — 45:03 — 2:0, Труэ — 58:16 (Мельгор), Йормакка — 59:07Вратари: Ларми — СельдрупБроски: 35 — 21Штраф: 2 — 4
После этого успеха у Финляндии стало 10 очков и четвертое место в группе. Дания (6) — седьмая.
В группе В Казахстан был сильнее Польши со счетом 3:1.
Шайбы в составе победителей на счету Никиты Михайлиса, Никиты Орехова и Романа Старченко. Единственный гол у поляков забил Камиль Валенга.
Казахстан имеет шесть очков и идет на шестом месте. Поляки замыкают группу В с 1 очком.
Групповой турнир. ЧМ-2024
Казахстан — Польша 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Валенга — 9:11 (Лищарчик, Брык), 0:1; — Михайлис — 12:35 (Шестаков), 1:1; Орехов — 50:20 (Михайлис, Данияр) — 2:1, Старченко — 54:25, 3:1Вратари: Шутов — МюррейБроски: 22 — 21Штраф: 10 — 4