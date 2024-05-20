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    Казахстан победил Польшу, Финляндия была сильнее Дании

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Финляндии Сборная Дании Сборная Казахстана
    В шестом туре в группе А на чемпионате мира по хоккею Финляндия победила Данию со счетом 3:1.

    Никита Михайлис
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    Никита Михайлис

    Шайбы забивали Ханнес Бьёрнинен и Расмус Риссанен. У датчан шайба на счету Александера Труэ.

    Групповой этап. ЧМ-2024
    Финляндия — Дания 3:1 (0:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Бьернинен — 43:26 (Маттила, Мяяття) — 1:0, Риссанен — 45:03 — 2:0, Труэ — 58:16 (Мельгор), Йормакка — 59:07Вратари: Ларми — СельдрупБроски: 35 — 21Штраф: 2 — 4

    После этого успеха у Финляндии стало 10 очков и четвертое место в группе. Дания (6) — седьмая.

    В группе В Казахстан был сильнее Польши со счетом 3:1.

    Шайбы в составе победителей на счету Никиты Михайлиса, Никиты Орехова и Романа Старченко. Единственный гол у поляков забил Камиль Валенга.

    Казахстан имеет шесть очков и идет на шестом месте. Поляки замыкают группу В с 1 очком.

    Групповой турнир. ЧМ-2024
    Казахстан — Польша 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Валенга — 9:11 (Лищарчик, Брык), 0:1; — Михайлис — 12:35 (Шестаков), 1:1; Орехов — 50:20 (Михайлис, Данияр) — 2:1, Старченко — 54:25, 3:1Вратари: Шутов — МюррейБроски: 22 — 21Штраф: 10 — 4
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