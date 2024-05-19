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    Австрия разобралась с Норвегией в матче чемпионата мира

    Норвегия — Австрия: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Норвегии
    В матче группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная Австрии победила Норвегию со счетом 4:1.

    сборная Австрии
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    сборная Австрии

    На дубль Петера Шнайдера и голы Доминика Цвергера и Марио Хубера норвежцы ответили только точным броском престижа Сандер Вольд Энгебротен.

    Чемпионат мира. Группа A
    Норвегия — Австрия — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
    Голы: Шнайдер — 3 (бол., Хайнрих, Росси), 26:49 — 0:1. Цвергер — 2 (Шнайдер, Росси), 28:54 — 0:2. Шнайдер — 4 (Росси, Бруннер), 33:53 — 0:3. Вольд Энгебротен — 1 (Зуккарелло), 53:04 — 1:3. М. Хубер — 2 (п.в., Цвергер), 57:24 — 1:4Вратари: Хаукеланн — КиккертШтраф: 12 — 10Броски: 27 (6+9+12) — 27 (9+10+8)

    Австрия с 7 очками поднялась на четвертое место в группе А. Норвегия с 3 баллами идет седьмой.

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