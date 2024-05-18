Тренер «Колорадо»: Ситуация с Ничушкиным? Такая неопределенность очень раздражает

Наставник «Колорадо»заявил, что пока не может дать ответ на вопрос о будущем в команде нападающих

Ранее 29‑летний россиянин Ничушкин был направлен на третий этап программы помощи игрокам НХЛ. По условиям программы он отстранен от игр и тренировок с командой без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе.

31‑летний Ландеског пропускает уже второй сезон подряд из‑за травмы.

«Пока не знаю о будущем этих хоккеистов. Такая неопределенность очень раздражает, так как лишает менеджмент возможности планировать дальнейшее развитие. В клубе постараются как можно лучше изучить эти ситуации и после этого принимать решение.

Очевидно, что у обоих хоккеистов большие контракты. Но я не знаю, в каком направлении всё движется. И как быстро всё решится. Это серьезное испытание», — сказал тренер на пресс‑конференции.

Контракт Ландескога с зарплатой в 7 млн долларов рассчитан до конца сезона‑2028/29.

Договор Ничушкина с кэпхитом в 6,125 миллиона действует до конца сезона‑2029/30.

В субботу «Колорадо» завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв в шестом матче серии второго раунда «Далласу» (1:2 ОТ). Итоговый счет в серии — 4–2 в пользу «Старз».