ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо»
    Все новости спорта

    НХЛ. «Флорида» одолела «Бостон», «Даллас» победил «Колорадо»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Бостон Брюинз Даллас Старз Колорадо Эвеланш
    «Флорида» выиграла у «Бостона» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. «Пантерз» выиграли серию — 4-2.

    Евгений Дадонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Дадонов

    Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

    В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет против «Рейнджерс».

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
    «Бостон» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Заха — 1 (Дебраск, Уотерспун), 19:07 — 1:0. Лунделл — 2 (Верхэге), 32:44 — 1:1. Форслинг — 2 (Лунделл, Ткачак), 58:27 — 1:2Вратари: Суэймен — БобровскийШтраф: 8 — 6Броски: 23 (7+7+9) — 28 (8+12+8)

    «Бостон» — «Флорида» — 1:2

    Все прогнозы на НХЛ

    «Даллас» на выезде победил «Колорадо» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 2ОТ.

    Голевой передачей отметился российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

    Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

    «Даллас» одержал четвертую победу в серии (4-2) и стал первым финалистом плей-офф Западной конференции НХЛ.

    В следующей стадии команда встретится с победителем пары «Ванкувер» — «Эдмонтон» (3-2 в серии).

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
    «Колорадо» — «Даллас» — 1:2 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Рантанен — 4 (бол., Друэн, Макар), 25:48 — 1:0. Бенн — 3 (Дадонов, Сегин), 41:56 — 1:1. Дюшен — 2, 91:42 — 1:2Вратари: Георгиев — ЭттингерШтраф: 2 — 2Броски: 30 (9+3+9+9) — 39 (5+8+10+16)

    «Колорадо» — «Даллас» — 1:2 2ОТ
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» сделать серьезный шаг навстречу чемпионству?
  • «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обеим командам позарез нужна победа
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Усик накажет Фьюри и станет абсолютным чемпионом?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие