НХЛ. «Флорида» одолела «Бостон», «Даллас» победил «Колорадо»

Евгений Дадонов Фото: globallookpress.com
Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет против «Рейнджерс».
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Бостон» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Заха — 1 (Дебраск, Уотерспун), 19:07 — 1:0. Лунделл — 2 (Верхэге), 32:44 — 1:1. Форслинг — 2 (Лунделл, Ткачак), 58:27 — 1:2Вратари: Суэймен — БобровскийШтраф: 8 — 6Броски: 23 (7+7+9) — 28 (8+12+8)
«Бостон» — «Флорида» — 1:2
«Даллас» на выезде победил «Колорадо» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 2ОТ.
Голевой передачей отметился российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.
«Даллас» одержал четвертую победу в серии (4-2) и стал первым финалистом плей-офф Западной конференции НХЛ.
В следующей стадии команда встретится с победителем пары «Ванкувер» — «Эдмонтон» (3-2 в серии).
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Рантанен — 4 (бол., Друэн, Макар), 25:48 — 1:0. Бенн — 3 (Дадонов, Сегин), 41:56 — 1:1. Дюшен — 2, 91:42 — 1:2Вратари: Георгиев — ЭттингерШтраф: 2 — 2Броски: 30 (9+3+9+9) — 39 (5+8+10+16)
«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 2ОТ