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    США обыграли Польшу в матче ЧМ, у Кофилда — дубль

    Польша — США: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная США
    США оказались сильнее Польши (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    США
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    США

    В составе американской сборной дубль оформил Коул Кофилд, а по голу записали на свой счет Майкл Кесселринг и Брэди Ткачук.

    Единственную шайбу у Польши забросил Гжегож Пасют.

    Чемпионат мира. Группа B
    Польша — США — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Кессельринг — 2 (Ткачак, Власик), 30:11 — 0:1. Ткачак — 3 (Пинто, Сандерсон), 39:17 — 0:2. Кофилд — 1 (Ткачак), 41:11 — 0:3. Пасиут — 1 (Вронка, Колуш), 46:22 — 1:3. Кофилд — 2 (Ткачак, Пинто), 49:15 — 1:4Вратари: Мюррэй — ОгастинБроски: 21 (11+5+5) — 57 (12+25+20)Штраф: 2 — 8

    После этого матча США занимают 2-е место в своей группе с 10-ю очками в активе. Польша — на последней 8-й позиции (1 балл).

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