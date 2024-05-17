Польша — США: счет матча 1:4, обзор голов

В составе американской сборной дубль оформил Коул Кофилд, а по голу записали на свой счет Майкл Кесселринг и Брэди Ткачук.
Единственную шайбу у Польши забросил Гжегож Пасют.
Чемпионат мира. Группа B
Польша — США — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Кессельринг — 2 (Ткачак, Власик), 30:11 — 0:1. Ткачак — 3 (Пинто, Сандерсон), 39:17 — 0:2. Кофилд — 1 (Ткачак), 41:11 — 0:3. Пасиут — 1 (Вронка, Колуш), 46:22 — 1:3. Кофилд — 2 (Ткачак, Пинто), 49:15 — 1:4Вратари: Мюррэй — ОгастинБроски: 21 (11+5+5) — 57 (12+25+20)Штраф: 2 — 8
После этого матча США занимают 2-е место в своей группе с 10-ю очками в активе. Польша — на последней 8-й позиции (1 балл).