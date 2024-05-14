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    Тренер «Рейнджерс» о ходе серии с «Каролиной»: Уровень отчаяния немного повышается

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз
    Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился мыслями о ходе серии 2-го раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной».

    Питер Лавиолетт
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    Питер Лавиолетт

    «Отчаяние — забавная вещь. Вы не можете передать его кому-то. Вы действительно должны это почувствовать. Когда мы переходим к следующей игре и понимаем, что у нас стало меньше шансов закрыть серию, то уровень отчаяния немного повышается.

    В этом сезоне были матчи, в которых мы играли не очень хорошо, но в следующей игре ребята отреагировали гораздо лучше. Теперь мы попали в похожую историю. Сегодня мы постараемся выделить день, чтобы перезагрузиться, а завтра приступим к хорошей работе и будем готовы закрыть серию», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что «Рейнджерс» вел в серии с «Каролиной» со счетом 3:0, но затем проиграл 2 матча подряд (счет в серии 3:2). Шестой матч серии состоится 17-го мая в 02:00 мск.

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