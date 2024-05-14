Тренер «Рейнджерс» о ходе серии с «Каролиной»: Уровень отчаяния немного повышается

Главный тренерподелился мыслями о ходе серии 2-го раунда плей-офф НХЛ с

«Отчаяние — забавная вещь. Вы не можете передать его кому-то. Вы действительно должны это почувствовать. Когда мы переходим к следующей игре и понимаем, что у нас стало меньше шансов закрыть серию, то уровень отчаяния немного повышается.

В этом сезоне были матчи, в которых мы играли не очень хорошо, но в следующей игре ребята отреагировали гораздо лучше. Теперь мы попали в похожую историю. Сегодня мы постараемся выделить день, чтобы перезагрузиться, а завтра приступим к хорошей работе и будем готовы закрыть серию», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Напомним, что «Рейнджерс» вел в серии с «Каролиной» со счетом 3:0, но затем проиграл 2 матча подряд (счет в серии 3:2). Шестой матч серии состоится 17-го мая в 02:00 мск.