Швеция — Польша: счет матча 5:1, обзор голов

Сборнаяодолела(5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В составе шведской сборной дублем отметился Эрик Карлссон, а по шайбе забросили Маркус Юханссон, Лукас Рэймонд и Андре Бураковский.

Единственный гол у Польши записал на свой счет Алан Лищарчик.

Чемпионат мира. Группа B. Швеция — Польша — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) Голы: М. Юханссон — 2 (Хедман, Карлссон), 3:34 — 1:0. Раймонд — 2 (Кемпе), 6:17 — 2:0. Карлссон — 1 (Бураковски, М. Юханссон), 32:31 — 3:0. Лыщарчик — 1, 42:18 — 3:1. Бураковски — 1 (бол.), 54:27 — 4:1. Карлссон — 2 (бол., Далин, Олофссон, Хедман), 55:25 — 5:1Вратари: Густавссон — ЗаболотныйБроски: 38 (12+15+11) — 15 (4+6+5)Штраф: 4 — 10

После этого матча Швеция 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Польша — на последней 8-й строчке (1 балл).