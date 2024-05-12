Финляндия — Великобритания: счет матча 8:0, обзор голов

Сборная Финляндии Фото: globallookpress.com
Хет-трик на счету Оливера Капанена, еще по голу на счету Ессе Пульюярви, Йере Инналы, Юусо Риколы, Микко Лехтонена и Олли Мяятяя.
ЧМ-2024
Финляндия — Великобритания— 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)
Голы: Капанен — 1 (Каски), 16:14 — 1:0. Пулюярви — 1 (Каски, Оксанен), 21:15 — 2:0. Иннала — 1 (бол., Гранлунд, Пакаринен), 24:52 — 3:0. Риикола — 1 (Пулюярви, Оксанен), 32:49 — 4:0. Капанен — 2 (Пулюярви, Гранлунд), 36:01 — 5:0. Мяяття — 1 (Гранлунд), 38:45 — 6:0. Лехтонен — 1 (Хелениус, Гранлунд), 46:39 — 7:0. Капанен — 3 (Мяяття, Оксанен), 52:57 — 8:0Вратари: Ларми — БаунсШтраф: 4 — 10Броски: 47 (11+16+20) — 14 (5+3+6)
Это первая победа для финнов на групповом этапе ЧМ-2024. Она набрала 4 очка и идет на втором месте в группе. Великобритания проиграла второй матч подряд и занимает последнее место.