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    НХЛ. «Даллас» победил «Колорадо», «Рейнджерс» нанес поражение «Каролине»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Даллас Старз Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз
    «Даллас» обыграл «Колорадо» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии стал равный — 1-1.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Теперь у него 9 голов в этом плей-офф.

    Голкипер Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

    Третий матч в серии состоится 12 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
    «Даллас» — «Колорадо» — 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)
    Голы: Хейсканен — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 14:46 — 1:0. Хинтц — 2 (Лундквист, Марчмент), 21:57 — 2:0. Хейсканен — 3 (бол., Бенн, Хинтц), 35:54 — 3:0. Сегин — 1 (мен., Харли), 38:06 — 4:0. Кивиранта — 1 (Мэнсон, Колтон), 44:06 — 4:1. Духайм — 1 (Кольяно), 48:00 — 4:2. Ничушкин — 9 (Лехконен, Миттельштадт), 56:16 — 4:3. Линделл — 1 (п.в., Хинтц, Танев), 59:39 — 5:3Вратари: Эттингер — Георгиев (58:00 — 59:39)Штраф: 8 — 12Броски: 31 (9+15+7) — 31 (9+9+13)

    «Даллас» — «Колорадо» — 5:3

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    «Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Счет в серии — 3-0.

    Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также в этой встрече он сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 45 из 47 бросков.

    У «Харрикейнз» заброшенной шайбой и голевой передачей отметился Андрей Свечников. Голкипер Петр Кочетков отразил 22 из 25 бросков.

    Четвертый матч в серии состоится 12 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Гюнцель — 4 (Орлов, Свечников), 10:14 — 1:0. Крайдер — 4 (мен., Зибанежад), 28:30 — 1:1. Лафренье — 3 (Панарин, Трочек), 46:25 — 1:2. Свечников — 2 (Ахо, Шей), 58:24 — 2:2. Панарин — 4 (Трочек, Лафренье), 61:43 — 2:3Вратари: Кочетков — ШестеркинШтраф: 14 — 16Броски: 47 (17+20+9+1) — 25 (7+11+6+1)

    «Каролина» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
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