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    Григоренко назвал Маккиннона токсичным

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    Экс-нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о нападающем «Колорадо» Натане Маккинноне, с который вместе выступал за «лавин».

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    «Он токсичный товарищ? Я бы сказал, что да. За пределами льда мы с ним особо не общались. Я думаю, просто у него эмоции иногда зашкаливали. Он не мог с ними совладать во время игр и так далее.

    Вот ему было 20 лет, он начинал ругаться, кричать на тренеров, на партнёров, на защитников. То есть он вообще с ума сходил. Сейчас, как я понимаю, он эти эмоции в более правильное русло направил. Когда кто-то там ошибается на льду, это нормально подойти, партнёру объяснить, что так-то делать нельзя. Но у него это было в такой форме…

    Он подходил и начинал просто пихать откровенно, что типа: "Ты что, урод, не можешь отдать, принять, бросить?" Меня поставили из четвёртого звена, и думаю: "Что вообще это?" Не хотелось даже с ним после этого играть. Причём это, наверное, вообще лучший партнёр за мою карьеру, с которым просто легко было играть. Просто ему шайбу подсунул — и всё, он побежал.

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    • Он потом не извинялся? Нет. Поэтому мне непонятно вот это было, что он не подходил, не извинялся после таких вот ситуаций. Но игрок он безумно талантливый», — сказал Григоренко в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».

    Напомним, что Григоренко выступал за «Колорадо» в период с 2015 по 2017-й год. После сезона 2023/2024 ЦСКА объявил о расставании с нападающим.

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