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    Главный тренер «Флориды»: Это год Бобровского

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Наставник «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о впечатляющем сейве российского голкипера команда Сергея Бобровского в шпагате в сегодняшнем третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Это его год. Я думаю, в первых двух играх это проявлялось сильнее, чем сегодня, потому что во втором периоде на его ворота оказывалось немного больше давления.

    Мы давали ему передышку в некоторых моментах игр, а в остальном он был невероятно взрывным», — приводит слова Мориса официальный сайт «Флориды».

    Всего в этой встрече 35-летний Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

    «Флорида» повела 3-0 в серии и находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли.

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    Четвертый матч между «Лайтнинг» и «Пантерз» пройдёт в ночь с 27 на 28 апреля там же, в Тампе.

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