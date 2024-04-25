Главный арбитр КХЛ оценил работу судей в матчах розыгрыша Кубка Гагарина

Главный арбитр КХЛзаявил, что судьи очень хорошо отработали на матчах плей-офф нынешнего сезона.

«Очень хорошо оценю работу судейства, арбитры сделали все, что мы от них просили, и держали линию. В плане методической работы, уровня удалений сейчас, когда уже сезон закончился, отмечу, что это была достойная работа.

Сложные моменты в работе судей были, очень многие вещи были с точки зрения психологии, ведения игры, особенно в решающие моменты», — цитирует Анисимова ТАСС.

Напомним, что в финале розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом в серии 4:0. В 4-м матче «магнитка» обыграла «железнодорожников» со счетом 2:1.