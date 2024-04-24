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    Федотов о дебюте в НХЛ: Дал лишний раз повод хейтерам и любителям кибербуллинга

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Филадельфия Флайерз НХЛ
    Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов оценил свою игру в первых матчах за клуб НХЛ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Я не снимаю с себя ответственность. Конечно же, на такой ноте мне не хотелось бы заканчивать сезон. Хотелось бы его провести с максимальной продуктивностью. Внести свой вклад в общее дело.

    Но так оно и было, что попадаешь в гущу событий, и на тот момент мы играли не лучшим образом. Поэтому шли такие поражения, иногда с крупным счетом. Так бывает, когда ты попадаешь в определенный водоворот или даже мясорубку. Но что поделать? Это тоже хороший опыт, буду сильнее.

    Дал лишний раз повод каким-то хейтерам и любителям кибербуллинга. Тем, кто любит поглумиться и самоутвердиться за чужой счет. Но для меня это просто опыт, который в будущем поможет в любом случае. Это 100 процентов», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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    • Напомним, летом 2022-го Федотова принудительно отправили в армию после того, как он подписал контракт с «Филадельфией». Следующим летом голкипер подписал соглашение с ЦСКА, а в марте 2024-го года после вылета «армейского» клуба в первом раунде плей-офф КХЛ расторг контракт и присоединился к «Флайерз».

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