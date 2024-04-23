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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Ягр ответил на вопрос о своей будущей карьере

    Хоккей Сборная Чехии
    Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр ответил на вопрос, стоил ли ждать его на льду в следующем сезоне и поделился впечатлениями от игры в плей-офф чешской Экстралиги.

    Яромир Ягр
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    Яромир Ягр

    «Я вернулся из Питтсбурга и тренировался дважды в день в течение 30 дней. Я не ожидал, что буду играть. На тренировках нужно выкладываться на полную, но… Я всегда говорю, что 10-15 минут игры — это как полтора, а может быть, даже два часа тренировки. Это гораздо сложнее.

    Я не думаю о будущем как игрок, я предоставляю это судьбе. А что касается менеджмента, то работа начинается уже сейчас. У нас много игроков на контрактах, но мы должны постараться улучшить команду, чтобы не столкнуться с теми же проблемами, что и в завершившемся сезоне», — цитирует Ягра Sport.cz.

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    • Яромир Ягр в возрасте 52 лет продолжает игровую карьеру в «Кладно», он провел три матча в плеф-офф за право остаться в чешской Экстралиге с ХК «Всетин». В них Ягр набрал 2 (1+1) очка.

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