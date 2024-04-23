НХЛ. «Каролина» обыграла «Айлендерс», «Эдмонтон» одолел «Лос-Анджелес»

«Бостон» — «Торонто» — 2:3
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Бостон» — «Торонто» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Гики — 1 (бол., Маршан, Дебраск), 10:18 — 1:0. Доми — 1 (Мэттьюс), 10:32 — 1:1. Пастрняк — 1 (Заха, Макэвой), 19:52 — 2:1. Таварес — 1 (бол., Мэттьюс, Бертуцци), 38:26 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Доми, Любушкин), 52:06 — 2:3Вратари: Ульмарк (58:29) — СамсоновШтраф: 10 — 10Броски: 29 (10+9+10) — 33 (14+12+7)
«Бостон» — «Торонто» — 2:3
«Каролина» — «Айлендерс» — 5:3
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Каролина» — «Айлендерс» — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Голы: Палмиери — 1 (Райлли, Нельсон), 16:22 — 0:1. Хорват — 1 (Барзал, Сизикас), 19:45 — 0:2. Ли — 1 (бол., Пажо, Энгвалль), 23:54 — 0:3. Терявяйнен — 1 (бол., Гюнцель, Джарвис), 33:01 — 1:3. Джарвис — 1 (Стаал, Шей), 50:43 — 2:3. Ахо — 1 (Свечников, Джарвис), 57:45 — 3:3. Мартинук — 1 (Друри), 57:54 — 4:3. Гюнцель — 1 (п.в., Ахо, Свечников), 59:04 — 5:3Вратари: Андерсен (57:11 — 57:45) — Варламов (58:23 — 59:04)Штраф: 43 — 83Броски: 39 (10+12+17) — 12 (7+4+1)
«Каролина» — «Айлендерс» — 5:3
«Даллас» — «Вегас» — 3:4
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Даллас» — «Вегас» — 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)
Голы: Стоун — 1 (бол., Хэнифин, Айкел), 1:23 — 0:1. Маршессо — 1 (Барбашев), 8:27 — 0:2. Бенн — 1 (Джонстон), 16:07 — 1:2. Гертл — 1 (бол., Хэнифин), 17:51 — 1:3. Робертсон — 1 (Стэнковен), 18:29 — 2:3. Макнэбб — 1 (Айкел), 21:06 — 2:4. Марчмент — 1 (Хейсканен, Эттингер), 51:46 — 3:4Вратари: Эттингер (57:30) — ТомпсонШтраф: 4 — 4Броски: 30 (11+9+10) — 15 (8+3+4)
«Даллас» — «Вегас» — 3:4
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Голы6 Хаймэн — 1 (Макдэвид, Бушар), 6:52 — 1:0. Хенрик — 1 (Хаймэн, Бушар), 9:36 — 2:0. Хаймэн — 2 (Макдэвид, Хенрик), 24:50 — 3:0. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 28:24 — 4:0. Андерсон — 1 (Даути, Арвидссон), 30:56 — 4:1. Кемпе — 1 (Байфилд), 37:56 — 4:2. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 41:08 — 5:2. Хаймэн — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 46:17 — 6:2. Дюбуа — 1 (Кемпе), 56:56 — 6:3. Мур — 1 (Лафферье), 58:49 — 6:4. Фогеле — 1 (п.в.), 59:34 — 7:4Вратари: Скиннер — Тэлбот (59:04 — 59:34)Штраф: 4 — 8Броски: 45 (15+15+15) — 37 (7+17+13)
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 7:4