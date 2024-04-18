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    Кучеров высказался о своем достижении в 100 передач за сезон в НХЛ

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    Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров поделился эмоциями о том, что для него значат 100 результативных передач за сезон.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Россиянин забил гол и отдал результативный пас в заключительном матче регулярного сезона с «Торонто» (6:4). По итогам регулярки Кучеров набрал 144 (44+100) очка.

    «Особенный момент для меня. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что они дали мне возможность добиться успеха. Мне повезло находиться рядом с великими игроками и играть с великими игроками, это хороший момент», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

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    Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.

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