Кучеров высказался о своем достижении в 100 передач за сезон в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй»поделился эмоциями о том, что для него значат 100 результативных передач за сезон.

Россиянин забил гол и отдал результативный пас в заключительном матче регулярного сезона с «Торонто» (6:4). По итогам регулярки Кучеров набрал 144 (44+100) очка.

«Особенный момент для меня. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что они дали мне возможность добиться успеха. Мне повезло находиться рядом с великими игроками и играть с великими игроками, это хороший момент», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

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Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.