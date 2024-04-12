Генменеджер «Трактора» о поворотной точке в сезоне: Мы сели и откровенно поговорили

Генеральный менеджеррассказал о том, каким образом команда смогла преобразиться к началу плей-офф КХЛ нынешнего сезона.

«Перед выездом на Дальний Восток у нас была серия поражений. Когда команда проигрывает три игры подряд, надо задавать вопрос о том, что происходит. Мы сели и поговорили. Акцентировали внимание, что эти игры на Дальнем Востоке — это процесс становления коллектива перед самыми ответственными играми.

Мы сели и поговорили, достаточно откровенно, все ребята высказались. Собрание было долгое. Это была отправная точка, которая позволила нам выиграть матчи в концовке регулярки и зайти в плей-офф», — сказал Волков на пресс-конференции.

Напомним, что «Трактор» стал бронзовым призером плей-офф КХЛ сезона 2023/2024. Команда дошла до 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина, в котором проиграла «Локомотиву» со счетом в серии 0:4.