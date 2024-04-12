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    В Словакии решили не приглашать в сборную хоккеистов из КХЛ

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    Представители Словакии из КХЛ не будет вызваны в ряды национальной команды свой страны на чемпионат мира.

    сборная Словакии
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    сборная Словакии

    «На заседании исполкома SZLH на этой неделе обсуждался вопрос участия игроков КХЛ в составе национальной команды на предстоящем чемпионате мира. Члены исполкома заявили, что каждый хоккеист, имеющий словацкий паспорт и необходимые спортивные данные, имеет право представлять Словакию на международных соревнованиях.

    Однако в связи с тем, что нынешние представители сборной Словакии, находящиеся в КХЛ, по разным причинам — будь то здоровье, личные, семейные или иные — недоступны для помощи национальной команде перед пиком сезона, для исполкома SZLH и сборной Словакии эта тема в контексте чемпионата мира закрыта.

    Исполнительный комитет верит, что тренеры смогут собрать максимально сильную команду, которая порадует болельщиков своим выступлением на чемпионате мира, заставит забыть о разногласиях в обществе и объединит нацию, как это не раз случалось ранее», — говорится в заявлении на официальном сайте SZLH.

    Чемпионат мира-2024 пройдет в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая.

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