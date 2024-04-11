Заварухин: Надо взять лучшее с этого матча и убрать наши ошибки

Главный тренерподвел итог матче против(2:5).

«Хорошее начало было. Были выходы "в ноль", пару хороших моментов — не реализовали. Проиграли пятак, когда пропустили гол перед своими воротами. Дальше соперник поймал нас на контратаке. Здорово, что проявили характер, сравняли счёт в матче, но неоправданное удаление решило исход матча, хотя имели шансы, большинство в концовке, но не реализовали. Идём дальше, следующий матч дома, будем готовиться к нему. Надо взять лучшее с этого матча и убрать наши ошибки.

Что из этого матча можно взять как "лучшее"? То, что проявили характер, 0:2 проигрывали, не стали откатываться, играли активно и забили голы», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Счет в серии стал 3:2 в пользу магнитогорцев. Шестой матч состоится 13 апреля в Екатеринбурге в 14:00 мск.