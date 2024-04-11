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    Разин: Хорошая игра, достойная полуфинала

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итог матча против «Автомобилиста» (5:2).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Хорошая игра, достойная полуфинала. Начало хорошее с нашей стороны, особенно второй гол в раздевалку дал нам сил и эмоций. Второй период тоже хорошо играли, к сожалению, эта глупая шайба дала сил "Автомобилисту". Пропустили вторую, сработало большинство, что очень радует: шайба хорошо ходила, моменты были, вратаря накормили, как говорится. Очень важный был третий гол, плюс в концовке в меньшинстве пластались, ловили всё на себя, что тоже немаловажно в таких играх.

    Я уж и забыл, что Гераськин сделал ошибку в прошлой игре. Это была ошибка, которую уже не оставалось времени исправить. Такие ошибки делают все, повторюсь, доверие получают все, что сильнее на сегодняшний день. Это касается всех — и Канцерова, и Силантьева, и Акользина, Юрова, Карпова, всех. Бывают фатальные ошибки, технический брак, но если хоккеист отдаётся игре, всё это приветствуется», — цитирует Разина «Чемпионат».

    Счет в серии стал 3:2 в пользу магниторцев. Шестой матч состоится 13 апреля в Екатеринбурге в 14:00 мск.

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