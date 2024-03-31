СЭ: В «Авангарде» планируют оставить Звягина на посту главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренераможет возглавить тренерский штаб клуба в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист СЭ

Стало известно, что сохранение Звягина на посту главного тренера для руководства «Авангарда» является приоритетным вариантом.

«Ход рискованный, но оправданный. Из-за границы гения уровня Боба Хартли привезти почти нереально, а внутри КХЛ можно тасовать только старую колоду. Я обеими руками за то, чтобы у Звягина все получилось. Он мне импонирует спокойствием, основательностью и знаниями. Надеюсь, что большие люди из "Газпрома" это тоже понимают», — написал Зислис в своем телеграм-канале.

Напомним, что Звягин был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда» по ходу серии с «Локомотивом», на тот момент омичи проигрывали со счетом 0:2. В результате подопечные Звягина вылетели во 2-м раунде плей-офф, проиграв в 7-м матче серии со счетом 0:2.