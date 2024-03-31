ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Ферин ЛопесМолодая шпана. Ямаль, Кубарси и другие юные таланты, удерживающие «Барсу» в борьбе за трофеи
  • 17:57
    • «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и вышел на первое место в АПЛ
  • 17:42
    • «Манчестер Сити» и «Арсенал» опубликовали стартовые составы на матч АПЛ
  • 16:03
    • «Факел» поделил очки с «Оренбургом» в матче РПЛ
  • 17:03
    • «Сельта» на своем поле не смогла обыграл «Райо Вальекано» в матче Примеры
    Все новости спорта

    СЭ: В «Авангарде» планируют оставить Звягина на посту главного тренера

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин может возглавить тренерский штаб клуба в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист СЭ Михаил Зислис.

    Сергей Звягин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Звягин

    Стало известно, что сохранение Звягина на посту главного тренера для руководства «Авангарда» является приоритетным вариантом.

    «Ход рискованный, но оправданный. Из-за границы гения уровня Боба Хартли привезти почти нереально, а внутри КХЛ можно тасовать только старую колоду. Я обеими руками за то, чтобы у Звягина все получилось. Он мне импонирует спокойствием, основательностью и знаниями. Надеюсь, что большие люди из "Газпрома" это тоже понимают», — написал Зислис в своем телеграм-канале.

  • Крах победителя регулярки, неразбериха в Омске, очередной рывок «Автомобилиста»
  • Кубок Гагарина: обзор четвертой игровой недели
  • 25/03/2024

    • Напомним, что Звягин был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда» по ходу серии с «Локомотивом», на тот момент омичи проигрывали со счетом 0:2. В результате подопечные Звягина вылетели во 2-м раунде плей-офф, проиграв в 7-м матче серии со счетом 0:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» на «Этихаде»?
  • «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Краснодар» преобразиться после отставки Ивича?
  • «Локомотив» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «ПСЖ» одержит уверенную победу
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лечче — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Халл Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие