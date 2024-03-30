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    «Локомотив» вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина

    «Авангард» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    «Локомотив» одолел «Авангард» (2:0) в 7-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Первую шайбу «железнодорожники» забросили в 1-м периоде. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов допустил ошибку в средней зоне и форвард «Локомотива» Артур Каюмов вышел один на один с голкипером соперника и не промахнулся — 1:0.

    Точку в этом матче поставил нападающий гостей Максим Березкин, забросив шайбу спустя 16 секунд после начала 3-го периода.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Седьмой матч.
    «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
    Голы: Каюмов — 2, 16:49 — 0:1. Березкин — 4 (Рафиков), 40:16 — 0:2Вратари: Хомченко (57:17 — 58:28, 58:35) — ИсаевБроски: 21 (2+7+12) — 18 (11+4+3)Штраф: 2 — 4Счет в серии: 3 — 4

    После победы над «Авангардом» «железнодорожники» прошли в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретятся с челябинским «Трактором».

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