Официально: Федотов подписал контракт с «Филадельфией»

Экс-голкиперпродолжит карьеру в. Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

После вылета ЦСКА в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии против «Локомотива» (счет в серии 1:4) Федотов расторг контракт с армейским клубом в отправился в «Филадельфию».

Напомним, что летом 2022-го года экс-голкипера ЦСКА задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в армии, имея действующий контракт с «Филадельфией». Летом 2023-го года после возвращения из вооруженных сил хоккеист подписал контракт с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Федотов провел 49 матчей за армейскую команду, отразил 91.56% бросков при коэффициенте надежности 2.35.