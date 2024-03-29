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    Официально: Федотов подписал контракт с «Филадельфией»

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    Экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в «Филадельфии». Об этом сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    После вылета ЦСКА в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии против «Локомотива» (счет в серии 1:4) Федотов расторг контракт с армейским клубом в отправился в «Филадельфию».

    Напомним, что летом 2022-го года экс-голкипера ЦСКА задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в армии, имея действующий контракт с «Филадельфией». Летом 2023-го года после возвращения из вооруженных сил хоккеист подписал контракт с ЦСКА.

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    • В нынешнем сезоне Федотов провел 49 матчей за армейскую команду, отразил 91.56% бросков при коэффициенте надежности 2.35.

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