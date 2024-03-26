ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чивадзе«Накачки начальников всегда вредили футболу». Александр Чивадзе — об историческом матче сборной Грузии, отношениях Лобановского с Бесковым и победе в Кубке кубков
  • 11:19
    • Черчесов претендует на пост главного тренера сборной Азербайджана
  • 00:38
    • Игрок сборной Бразилии дисквалифицирован на два года за допинг
  • 00:24
    • Чивадзе: Игра с Грецией станет самой важной за последние 30 лет
  • 22:03
    • СКА уступил «Автомобилисту» и вылетел из Кубка Гагарина
  • 21:24
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    В «Нефтехимике» сообщили о продлении контракта с тремя хоккеистами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    «Нефтехимик» подписал новые контракты с игроками основного состава — вратарем Артемом Загидулиным, защитником Иваном Ковалевым и нападающим Дмитрием Соколовым.

    «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик»

    Как сообщает пресс-служба «волков» контракты с Загидулиным и Соколовым подписаны до конца следующего сезона, а Ковалев подписал соглашение на 2 года.

    Все 3 хоккеиста присоединились к «Нефтехимику» по ходу нынешнего сезона. Загидуллин провел 4 матча за «волков» и отразил 92.38% бросков. Соколов принял участие в 44-х встречах, забросил 16 шайб и сделал 8 голевых передач. Ковалев провел 22 матча, оформил 1 голевую передачу при показателе полезности «+2».

  • Крах победителя регулярки, неразбериха в Омске, очередной рывок «Автомобилиста»
  • Кубок Гагарина: обзор четвертой игровой недели
  • Вчера

    • По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял 9-е место в таблице Восточной конференции с 69-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
  • Грузия — Греция. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Спартак» сравняется с «Магниткой» по количеству побед?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кепфер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие