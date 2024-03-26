В «Нефтехимике» сообщили о продлении контракта с тремя хоккеистами

подписал новые контракты с игроками основного состава — вратарем, защитникоми нападающим

Как сообщает пресс-служба «волков» контракты с Загидулиным и Соколовым подписаны до конца следующего сезона, а Ковалев подписал соглашение на 2 года.

Все 3 хоккеиста присоединились к «Нефтехимику» по ходу нынешнего сезона. Загидуллин провел 4 матча за «волков» и отразил 92.38% бросков. Соколов принял участие в 44-х встречах, забросил 16 шайб и сделал 8 голевых передач. Ковалев провел 22 матча, оформил 1 голевую передачу при показателе полезности «+2».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял 9-е место в таблице Восточной конференции с 69-ю очками в активе.