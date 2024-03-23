Заварухин: Команде не хватило концентрации

Главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал поражение своего клуба от СКА (2:5) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

«Много моментов с пятака? Вратарь соперника всё подчищал, думаю. Не скажу, что мы играли хуже, чем в прошлые игры, но в первом периоде мало блокировали, первый период основную роль.

Не было предельной концентрации первых матчей? Не было максимальной концентрации, которая нужна для победы над таким соперником.

Нет шайб "5 на 4" в серии? Мы смотрим, соперник играет здорово, хотим поменять, чтобы шайба быстрее ходила, не получается пока сделать, попробуем другие варианты. Уже пробовали из другого круга вбрасывание делать, постараемся ещё что-то сделать», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

После четырех встреч «Автомобилист» выигрывает в серии 3-1. Пятая игра намечена на 25 марта в Санкт-Петербурге.