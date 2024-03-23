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    Заварухин: Команде не хватило концентрации

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своего клуба от СКА (2:5) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Много моментов с пятака? Вратарь соперника всё подчищал, думаю. Не скажу, что мы играли хуже, чем в прошлые игры, но в первом периоде мало блокировали, первый период основную роль.

    Не было предельной концентрации первых матчей? Не было максимальной концентрации, которая нужна для победы над таким соперником.

    Нет шайб "5 на 4" в серии? Мы смотрим, соперник играет здорово, хотим поменять, чтобы шайба быстрее ходила, не получается пока сделать, попробуем другие варианты. Уже пробовали из другого круга вбрасывание делать, постараемся ещё что-то сделать», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    После четырех встреч «Автомобилист» выигрывает в серии 3-1. Пятая игра намечена на 25 марта в Санкт-Петербурге.

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