Заварухин: Команде не хватило концентрации

Николай Заварухин Фото: globallookpress.com
«Много моментов с пятака? Вратарь соперника всё подчищал, думаю. Не скажу, что мы играли хуже, чем в прошлые игры, но в первом периоде мало блокировали, первый период основную роль.
Не было предельной концентрации первых матчей? Не было максимальной концентрации, которая нужна для победы над таким соперником.
Нет шайб "5 на 4" в серии? Мы смотрим, соперник играет здорово, хотим поменять, чтобы шайба быстрее ходила, не получается пока сделать, попробуем другие варианты. Уже пробовали из другого круга вбрасывание делать, постараемся ещё что-то сделать», — цитирует Заварухина «Чемпионат».
После четырех встреч «Автомобилист» выигрывает в серии 3-1. Пятая игра намечена на 25 марта в Санкт-Петербурге.