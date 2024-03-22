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    «Трактор» снова победил и выбил «Динамо» из Кубка Гагарина

    «Трактор» — «Динамо»: счет матча 5:4, обзор голов

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    В четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ «Трактор» на своем льду победил московское «Динамо» со счетом 5:4.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    На голы Чарльза Робинсона, Данила Юртайкина, Антона Бурдасова, Джека Родуолда и Максима Шабанова гости ответили точными бросками Эрика О'Делла, Седрика Пакетта и Джордана Уила, который сделал дубль.

    КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Пакетт — 4 (бол., Гусев, Менелл), 8:25 — 0:1. Робинсон — 4 (Карпухин, Котляревский), 10:55 — 1:1. Юртайкин — 2 (Ткачев), 12:57 — 2:1. Бурдасов — 4 (бол., Дер-Аргучинцев), 16:53 — 3:1. Родуолд — 2 (бол., Яруллин), 19:11 — 4:1. Уил — 3 (бол., Гусев, Менелл), 25:02 — 4:2. Уил — 4 (Гусев, Пыленков), 49:48 — 4:3. Шабанов — 3 (Карпухин), 54:56 — 5:3. О`Делл — 4 (Менелл, Пыленков), 59:30 — 5:4Вратари: Фукале — Моторыгин (Коновалов, 16:53, 56:42)Штраф: 8 — 12Броски: 15 (10+2+3) — 34 (10+13+11)

    «Трактор» стал первым полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Московское «Динамо» не смогло одержать ни одной победы в серии (0-4).

    Сегодня также пройдет матч 1/4 финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» (2-1 в серии). Начало игры — в 19:30.

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