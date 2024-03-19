ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Князев «В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева
  • 18:06
    • Сборная Англии: состав на матчи с Бразилией и Бельгией
    Все новости спорта

    В Майами начали расследование предполагаемого самоубийства Кольцова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Полиция Майами опубликовала сообщение о расследовании смерти бывшего хоккеиста и тренера Константина Кольцова.

    Константин Кольцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Кольцов

    «По данным следователей, в понедельник, 18 марта, примерно в 12:39 полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбора были отправлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort в связи с гибелью мужчины.

    Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в убийстве не обнаружено», — цитирует полицию Yahoo News.

    Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также возглавлял «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • В очередной игре «Трактор» будет результативен?
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Питтсбург» похоронит надежды хозяев на плей-офф?
  • «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Завтра в 23:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Соломоновы острова — Фиджи
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Ван Аш
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лайович — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие