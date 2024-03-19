В Майами начали расследование предполагаемого самоубийства Кольцова

Полиция Майами опубликовала сообщение о расследовании смерти бывшего хоккеиста и тренера

«По данным следователей, в понедельник, 18 марта, примерно в 12:39 полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбора были отправлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort в связи с гибелью мужчины.

Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в убийстве не обнаружено», — цитирует полицию Yahoo News.

Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также возглавлял «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.