Купер: Прямо сейчас Кучеров лучший игрок в НХЛ

Главный тренервысоко оценил игру нападающего команды

«Я считаю, что прямо сейчас Кучеров лучший игрок в лиге. Он тащит нашу команду на обеих концах площадки. Мы не просто так идем первыми по эффективности большинства — нам стоит поблагодарить за это Кучерова.

Я бы отдал ему MVP. Когда ты включаешь НХЛ, и все 32 команды НХЛ играют, то многие выбирают матч "Тампы". Не чтобы посмотреть, как Джон Купер тренирует, а ради того, чтобы увидеть, как Никита Кучеров действует на льду.

Мне кажется, его очень уважают в НХЛ. Это касается и лучших игроков лиги. Это серьезный комплимент. Поэтому он и должен стать MVP», — цитирует Купера ESPN.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 66 матчей и набрал 114 (40+74) очков, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.