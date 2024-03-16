Наставник «Тампы» Купер рассказал, когда Сергачев вернется в строй

Наставник «Тампы»высказался о вероятности возвращения в строй во время предстоящего плей-офф российского защитника

Российский хоккеист получил серьезную травму 8 февраля в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

«Я не хочу сказать, что это невозможно, но он получил серьезную травму, это был тяжёлый вечер в "Мэдисон Сквер Гардене".

Приятно видеть, как он сейчас передвигается и все такое, но что касается его возвращения в игровую форму, я бы не ожидал этого до тренировочного лагеря», — сказал Купер в подкасте ESPN The Drop.

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В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Сергачев провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.