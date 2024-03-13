Морозов об игре с Голдобиным и Порядиным: Хорошо понимаем, кто как будет действовать

Нападающийвысказался о взаимодействии с партнерами по звену —

«Здорово подходим друг другу. Общаемся на льду и вне льда. Хорошо понимаем, кто как будет действовать в следующую секунду, куда будет двигаться.

Используем сильные стороны друг друга, каждый дополняет каждого. Коля здорово бросает, Паша хорошо бежит. Через тренировки и игры стараемся ещё больше улучшать наше взаимодействие», — сказал Морозов в интервью «Известиям».

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Спартак» прошел «Северсталь» (счет в серии 4:1). За 5 встреч в играх на вылет Морозов забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи.

Во 2-м раунде плей-офф КХЛ «Спартак» сыграет против «Металлурга». Полное расписание матчей можно посмотреть по этой ссылке.