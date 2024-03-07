Тарасенко стал игроком «Флориды»

Нападающийв результате обмена перешел изво

Взамен канадский клуб получил условный выбор в четвертом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

«Оттава» получит выбор в третьем раунде драфта 2026 года вместо выбора на драфте-2024 в том случае, если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли в этом году.

Контракт 32-летнего форварда с зарплатой пять миллионов долларов рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что супруга Владимира с двумя детьми проживает в Форт-Лодердейле, недалеко от Санрайза, где базируются «Пантерз».

Тарасенко провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 57 матчей и набрал 41 (17+24) очко.

Напомним, Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».