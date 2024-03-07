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    Тарасенко стал игроком «Флориды»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Флорида Пантерз Оттава Сенаторз НХЛ
    Нападающий Владимир Тарасенко в результате обмена перешел из «Оттавы» во «Флориду».

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    Взамен канадский клуб получил условный выбор в четвертом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

    «Оттава» получит выбор в третьем раунде драфта 2026 года вместо выбора на драфте-2024 в том случае, если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли в этом году.

    Контракт 32-летнего форварда с зарплатой пять миллионов долларов рассчитан до конца сезона.

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    • Ранее сообщалось, что супруга Владимира с двумя детьми проживает в Форт-Лодердейле, недалеко от Санрайза, где базируются «Пантерз».

    Тарасенко провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ 57 матчей и набрал 41 (17+24) очко.

    Напомним, Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».

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