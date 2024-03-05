Тарасенко покинет «Оттаву», на него претендуют 5-6 клубов НХЛ

Нападающийв ближайшие дни может покинуть

По информации Ottawa Sun, российский хоккеист планирует перейти в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли.

Источник отмечает, что Тарасенко склоняется к переходу во «Флориду».

Супруга Владимира с двумя детьми проживает в Форт-Лодердейле, недалеко от Санрайза, где базируются «Пантерз».

В подписании 32-летнего форварда также заинтересованы «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Вегас», «Каролина» и «Бостон».

В текущем сезоне Тарасенко провел в регулярном чемпионате НХЛ 57 матчей и набрал 41 (17+24) очко.

Напомним, Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».