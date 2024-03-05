ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазиевГазиев впервые проиграл в карьере. Розенстрайк полностью разобрал дагестанца
  • 13:37
    • Шон О’Мэлли: Мои навыки лучше, чем у пикового Макгрегора
  • 15:22
    • Четыре игрока из РПЛ вошли в расширенный состав сборной Сербии на матч с Россией
  • 14:49
    • Источник: Большинство европейских болельщиков поддерживают создание Суперлиги
  • 14:30
    • «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Амуром»
  • 14:21
    • Тарасенко покинет «Оттаву», на него претендуют 5-6 клубов НХЛ
    Все новости спорта

    Тарасенко покинет «Оттаву», на него претендуют 5-6 клубов НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Оттава Сенаторз Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Каролина Харрикейнз Бостон Брюинз НХЛ
    Нападающий Владимир Тарасенко в ближайшие дни может покинуть «Оттаву».

    Владимир Тарасенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Тарасенко

    По информации Ottawa Sun, российский хоккеист планирует перейти в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли.

    Источник отмечает, что Тарасенко склоняется к переходу во «Флориду».

    Супруга Владимира с двумя детьми проживает в Форт-Лодердейле, недалеко от Санрайза, где базируются «Пантерз».

    В подписании 32-летнего форварда также заинтересованы «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Вегас», «Каролина» и «Бостон».

  • Кандидаты на обмен в НХЛ: 10 игроков, теряющих доверие в нынешних командах
  • Какие игроки НХЛ утрачивают свое положение и не получают тех шансов, которые могут получить в других командах?
  • 28/01/2024

    • В текущем сезоне Тарасенко провел в регулярном чемпионате НХЛ 57 матчей и набрал 41 (17+24) очко.

    Напомним, Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в четвертьфинал ЛЧ после поражения?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Есть ли у «Сосьедада» шансы отыграться против ПСЖ?
  • «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и СКА много не забьют?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие