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    «Арсенал»«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
  • 22:27
    • «Локомотив» в овертайме обыграл ЦСКА и повел в серии
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    Федоров: Досадное поражение — попереживаем до полуночи, а завтра рабочий день

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о матче против «Локомотива» (2:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Я думаю, все согласятся, что хорошие скорости, хорошая игра, напряжённая. В принципе, и наша команда, и соперники имели хорошие шансы забить первыми. Где-то у нас было побольше возможностей сделать это, но случилось так, как случилось. Хорошо провели третий период, вернулись в игру. Но овертайм — такая штука… Тем более для всех это дальняя смена. Кто-то лучше этим пользуется, кто-то хуже. Но вроде мы опять все были на местах.

    А так, для нашего коллектива нет какой-то новой ситуации. Как я уже сказал, поражение досадное. Думаю, как всегда я говорю, попереживаем до полуночи, а завтра рабочий день. И такое надо, как я всегда говорю, пережить», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    Счет в серии 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев. Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.

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