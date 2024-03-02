Заварухин: Наказали соперника за грубость

Главный тренер екатеринбургскогоподвел итог матча против(4:0).

«Понимали, что хозяева с начала матча пойдут в прессинг, здорово, что выдержали эти минуты, сыграли самоотверженно. Сработало большинство, наказали соперника за грубость. Были и драки, вся команда была заряжена играть самоотверженно, хочу поблагодарить их за эту атмосферу и хорошую игру.

Роль блокированных бросков? Всё вкупе сыграло, ребята проще сыграли где-то, тем более у соперника вышел Яшкин. Ребята настраивались на кропотливую игру в обороне, молодцы, что это выполнили.

Феноменальная игра в меньшинстве? Самоотверженно играли.

Ожидал, что получится повести 2-0? Мы старались сыграть на результат, здорово, что ребята выполнили установку и здорово сыграли эти две игры. В целом соперник заставлял больше играть в обороне, ключевой становилась ловля шайбы на себя и игра под воротами», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Теперь в серии «Автомобилист» повел со счетом 2:0. Третий матч пройдет в Екатеринбурге 4 марта.