НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Филадельфии», «Аризона» победила «Оттаву», «Анахайм» — «Нью-Джерси»

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 5:2
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Их теперь разделяют 55 шайб: 839 и 894 гола соответственно.
«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 69 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы: Бринк — 9 (Фрост, Типпетт), 1:52 — 0:1. Типпетт — 22 (бол., Замула, Фрост), 18:23 — 0:2. Овечкин — 17 (Уилсон, Лапьер), 24:34 — 1:2. Милано — 7 (Пачиоретти, Строум), 29:55 — 2:2. Карлсон — 5 (Лапьер, Сандин), 37:45 — 3:2. Манта — 19 (бол., Строум, Уилсон), 46:04 — 4:2. Строум — 22 (Пачиоретти, Эдмундсон), 55:38 — 5:2Вратари: Линдгрен — ЭрссонШтраф: 10 — 10Броски: 21 (5+9+7) — 24 (11+5+8)
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 5:2
«Оттава» — «Аризона» — 3:5
Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил однуй шайбу и сделал голевую передачу.
«Аризона» набрала 53 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Аризона» — 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Голы: Карконе — 16, 7:31 — 0:1. Мозер — 4 (Гюнтер, Карконе), 12:39 — 0:2. Шмальц — 17 (бол., Маччелли, Дурзи), 15:37 — 0:3. Тарасенко — 16 (Чикран, Пинто), 18:09 — 1:3. Батерсон — 21 (Бернард-Доккер, Штюцле), 33:49 — 2:3. Пинто — 6 (бол., Тарасенко, Штюцле), 35:52 — 3:3. Гюнтер — 7 (бол., Шмальц, Маччелли), 44:18 — 3:4. Маччелли — 12 (п.в., Хейтон, Мозер), 58:45 — 3:5Вратари: Форсберг (57:59 — 58:45) — ВеймелкаШтраф: 12 — 10Броски: 37 (11+19+7) — 31 (18+4+9)
«Оттава» — «Аризона» — 3:5
«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:3
«Анахайм» одержал вторую победу подряд и с 47 очками расположился на 14-м месте в Западной конференции.
«Нью-Джерси» с 64 очками — на 11-й строчке «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
Голы: Ватрано — 28 (Мактавиш), 3:37 — 1:0. Майер — 12 (Д. Хьюз, Тоффоли), 17:24 — 1:1. Хенрик — 17 (Джонс), 18:15 — 2:1. Джонс — 5 (Линдстрем, Лакомб), 33:47 — 3:1. Д. Хьюз — 20 (бол., Л. Хьюз, Братт), 35:27 — 3:2. Ватрано — 29 (Терри, Гудас), 37:08 — 4:2. Тоффоли — 26 (бол., Л. Хьюз, Д. Хьюз), 57:03 — 4:3Вратари: Достал — Доус (Шмид, 40:00, 56:24 — 57:03, 57:47)Штраф: 13 — 19Броски: 23 (7+7+9) — 54 (19+14+21)
«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:3