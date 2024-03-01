Разин: Многие увязли, но победа есть победа, что 2:1, что 5:0, без разницы

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Вчера у многих команд был мандраж, нашу команду он не обошёл стороной. Многие увязли, но победа есть победа, что 2:1, что 5:0, без разницы. Нас с первой победой.

Почему ротация не коснулась первого звена? Двух. Не трогал звено Зернова и Гераськина, потмоу что Петунина не было, искали к Юрову и Михайлису человека. У первого звена есть моменты, но не идут голы, ушло голевое чутьё, хотелось бы, чтобы они его побыстрее вернули. Петунин будет уже в следующей игре.

После второго периода сказали ребятам, что за семь минут в зоне атаки было лишь девять бросков, попросили побольше бросать и лезть на пятак, в таких играх не хватает мусорных голов.

Ожидалась ли такая плотная игра в первом матче? "Амур" так и играет примерно, если идёт заброс, они стараются играть в давление, но при потере шайбы откатываются и строят, как это модно говорить, "автобус" в средней зоне. Это предполагалось, при счёте 0:2 они раскрылись, у нас появились контратаки. Что будет дальше, я не знаю — посмотрим», — цитирует Разина «Чемпионат».

Второй матч серии пройдет в Магнитогорске 3 марта.