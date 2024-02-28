НХЛ. «Детройт» забросил восемь шайб «Вашингтону», «Филадельфия» разгромила «Тампу», «Вегас» выиграл у «Торонто»

«Филадельфия» забросила шесть шайб в ворота «Тампы»

«Филадельфия» забросила шесть шайб в ворота «Тампы» Фото: nhl.com

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» — «Вашингтон» — 8:3

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог поразить чужие ворота в четвертом матче подряд. На этот раз он отметился лишь результативной передачей. В активе 38-летнего россиянина 43 (16+27) очка в 55 матчах сезона.

«Детройт» продлил победную серию до шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вашингтон» — 8:3 (2:0, 3:2, 3:1) Голы: Гостисбеер — 8 (Велено, Перрон), 5:45 — 1:0. Раймонд — 17 (Комфер), 16:20 — 2:0. Лапьер — 5 (Овечкин, Манта), 22:09 — 2:1. Велено — 11 (Перрон), 24:44 — 3:1. Гостисбеер — 9 (Раймонд), 29:01 — 4:1. Сгарбосса — 2 (Карлсон), 36:38 — 4:2. Комфер — 15 (мен., Копп, Зайдер), 39:47 — 5:2. Фаббри — 16 (бол., Кейн, Спронг), 44:31 — 6:2. Пачиоретти — 3 (бол., Овечкин, Макмайкл), 47:09 — 6:3. Дебринкэт — 23 (Ларкин, Кейн), 51:49 — 7:3. Ларкин — 26 (Раймонд, Мяяття), 54:11 — 8:3Вратари: Лион — ЛиндгренШтраф: 4 — 6Броски: 31 (12+11+8) — 20 (5+6+9)

«Монреаль» — «Аризона» — 5:2

Вратарь «Монреаля» Сэмюэл Монтембо отразил 36 бросков из 38.

«Монреаль» прервал серию из пяти поражений. «Аризона» проиграла 13-й матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Голы: Армиа — 10 (Ньюхук, Рой), 7:52 — 1:0. Харрис — 2, 24:52 — 2:0. Керфут — 9 (Мозер, Шмальц), 27:42 — 2:1. Сузуки — 23, 40:00 — 3:1. Пирсон — 5 (Харрис, Эванс), 45:14 — 4:1. Бьюгстад — 13 (Маччелли, Кессельринг), 54:23 — 4:2. Сузуки — 24 (п.в., Армиа, Эванс), 59:57 — 5:2Вратари: Монтембо — Ингрэм (58:02 — 58:46, 59:13 — 59:57)Штраф: 6 — 0Броски: 22 (5+9+8) — 38 (11+16+11)

«Торонто» — «Вегас» — 2:6

Одну из шести шайб в ворота «Торонто» отправил Иван Барбашев. Российский нападающий набрал 35 (14+21) очков в 59 матчах текущей регулярки.

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо отметился двумя заброшенными шайбами и ассистом.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 бросок из 31. Россиянин прервал серию из шести побед.

«Торонто» проиграл первый матч после серии из семи побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Вегас» — 2:6 (0:0, 1:3, 1:3) Голы: Барбашев — 14 (Амадио, Теодор), 29:11 — 0:1. Морелли — 2 (Теодор, Ремпал), 32:20 — 0:2. Бертуцци — 11 (Маккейб, Нюландер), 37:45 — 1:2. Карлссон — 20 (Маршессо), 39:09 — 1:3. Маршессо — 31 (Карлссон), 50:50 — 1:4. Ривз — 3 (Хольмберг), 54:35 — 2:4. Пьетранджело — 4 (п.в.), 58:23 — 2:5. Руа — 11 (Теодор, Макнэбб), 59:29 — 2:6Вратари: Самсонов (57:50 — 58:23) — ХиллШтраф: 8 — 2Броски: 31 (9+11+11) — 32 (9+11+12)

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 6:2

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 25 бросков из 29, проиграл четыре из пяти последних матчей.

Лидер «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Российский нападающий, в активе которого уже 103 (38+65) очка, продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:0, 0:1, 5:1) Голы: Бринк — 8 (Фрост, Стаал), 2:22 — 1:0. Пол — 17 (Хагель), 24:35 — 1:1. Форстер — 13 (Фрост), 40:54 — 2:1. Санхейм — 9 (Кэйтс, Хэтэуэй), 43:08 — 3:1. Уокер — 7 (Фараби, Силер), 46:55 — 4:1. Стэмкос — 24 (Пойнт, Кучеров), 54:34 — 4:2. Кэйтс — 3 (п.в., Пелинг), 55:22 — 5:2. Йорк — 8 (п.в., Санхейм), 57:41 — 6:2Вратари: Эрссон — Василевский (50:44 — 54:34, 54:42 — 55:22, 57:27 — 57:41)Штраф: 4 — 6Броски: 29 (8+8+13) — 22 (5+11+6)

«Флорида» — «Баффало» — 3:2

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30. Россиянин выиграл 389-й матч в НХЛ, благодаря чему догнал Доминика Гашека, с которым теперь делит 15-е место в истории лиги и второе — среди вратарей из Европы. Рекорд среди европейцев принадлежит Хенрику Лундквисту (459), а рекорд лиги — Мартину Бродеру (691).

«Флорида» выиграла восемь из девяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) Голы: Козенс — 12 (бол., Гринуэй, Пауэр), 9:25 — 0:1. Беннетт — 14 (Казинс, Монтур), 12:54 — 1:1. Ткачак — 21 (бол., Верхэге, Монтур), 15:36 — 2:1. Монтур — 5 (бол., Ткачак, Райнхарт), 49:41 — 3:1. Томпсон — 17 (Далин, Так), 52:44 — 3:2Вратари: Бобровский — Луукконен (59:40)Штраф: 12 — 14Броски: 38 (11+18+9) — 33 (9+8+16)

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:2

Одну из шайб «Сент-Луиса» в этом матче забросил Павел Бучневич, в активе которого 47 (23+24) очков в 56 матчах сезона.

«Виннипег» продлил победную серию до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) Голы: Монахэн — 19 (Элерс, Моррисси), 8:53 — 1:0. Диллон — 7 (Шайфли), 10:20 — 2:0. Бучневич — 22 (Сканделла, Томас), 10:50 — 2:1. Коннор — 24 (Моррисси), 15:33 — 3:1. Саад — 17, 29:03 — 3:2. Иафалло — 8 (Элерс, Монахэн), 50:13 — 4:2Вратари: Броссуа — ХоферШтраф: 13 — 11Броски: 32 (13+12+7) — 38 (12+15+11)

«Миннесота» — «Каролина» — 2:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прервал результативную серию из восьми матчей. Россиянин набрал 63 (26+37) очка в 52 играх сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Каролина» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) Голы: Девар — 8 (Чисхолм, Хартман), 10:10 — 1:0. Стаал — 8 (Мартинук, Слэвин), 15:26 — 1:1. Бродин — 6 (Духайм, Хартман), 19:39 — 2:1. Свечников — 13 (Джарвис, Стаал), 39:35 — 2:2. Ноесен — 13 (Друри, Терявяйнен), 51:02 — 2:3Вратари: Густавссон (58:43) — КочетковШтраф: 6 — 8Броски: 30 (7+12+11) — 28 (13+6+9)

«Нэшвилл» — «Оттава» — 4:1

«Нэшвилл» выиграл шестой матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Оттава» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Голы: Маккэррон — 9 (Йоси, Смит), 3:23 — 1:0. Йоси — 13 (бол., Нюквист, Новак), 5:44 — 2:0. Батерсон — 20 (бол., Сандерсон, Штюцле), 18:58 — 2:1. Йоси — 14 (Нюквист, Макдона), 38:31 — 3:1. Нюквист — 16 (Форсберг, О`Райлли), 53:12 — 4:1Вратари: Сарос — КорписалоШтраф: 9 — 11Броски: 36 (8+9+19) — 25 (14+11+0)

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:2

«Калгари» продлил победную серию до четырех матчей.

Одну из четырех шайб в ворота «Лос-Анджелеса» забросил белорусский нападающий хозяев Егор Шарангович.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Голы: Дано — 11 (Фиала, Даути), 32:08 — 0:1. Манджапане — 12 (Хэнифин, Маркстрем), 32:56 — 1:1. Коулмэн — 24 (Юбердо, Танев), 33:52 — 2:1. Фиала — 17 (Копитар, Байфилд), 38:54 — 2:2. Шарангович — 21 (Хант, Пеллетье), 52:09 — 3:2. Баклунд — 13 (п.в., Танев), 58:46 — 4:2Вратари: Маркстрем — Тэлбот (57:35 — 58:46, 59:37)Штраф: 6 — 6Броски: 37 (10+13+14) — 22 (3+7+12)

«Колорадо» — «Даллас» — 5:1

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 33 броска из 34 и стал первой звездой матча.

Лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон отметился голом и ассистом, набрав очки в 29-м домашнем матче подряд. Канадец набрал 98 (35+63) очков и занимает второе место в списке бомбардиров.

«Даллас» проиграл шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Даллас» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Голы: Стэнковен — 2 (Джонстон, Робертсон), 1:00 — 0:1. Кивиранта — 3 (Кольяно, Тэйвз), 2:08 — 1:1. Рантанен — 31 (Маккиннон), 5:58 — 2:1. Кольяно — 6 (Вагнер), 27:09 — 3:1. Маккиннон — 35 (Лехконен, Макар), 27:58 — 4:1. Лехконен — 9 (бол., Друэн, Рантанен), 34:15 — 5:1Вратари: Георгиев — ЭттингерШтраф: 4 — 4Броски: 27 (15+6+6) — 34 (11+15+8)

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом. Россиянин набрал 45 (16+29) очков в 56 матчах сезона.

«Питтсбург» выиграл третий матч подряд.

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 2:7