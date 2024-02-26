Козлов: Ребята молодцы, проявили характер и заслуженно взяли два очка

Главный тренер уфимскогодал комментарий по поводу матча с(4:3).

«Соперник быстрый, заставил нас быстро двигаться и принимать решения. В начале были сложности в передачах, было много брака, но, несмотря на трудности, ребята молодцы, проявили характер и заслуженно взяли два очка.

Итоги регулярного сезона? Регулярка была сложная, много матчей, расписание не самое лёгкое. Самое главное — побили рекорд клуба по посещаемости. Вся команда играла с душой и сердцем. Спасибо болельщикам, их поддержка всегда ощущается», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Северсталь» завершила сезон заняв пятое место в таблице Запада КХЛ.

«Салават» набрал 90 очков в регулярном чемпионате и стал третьим в Восточной конференции.