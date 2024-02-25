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    Леонтьев: Не хватило нам пары побед, но мы сражались до конца

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итог матча против «Сочи» (5:2).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Игра понравилась, вратарь нас здорово сегодня выручил. Соперники тоже понравились, хорошо двигались, есть неплохие ребята, которые создавали нам проблемы. Если б мы каждый матч играли с таким хорошим движением, настроем и положительным результатом, был бы, может, поинтереснее сезон.

    Не хватило нам пары побед, но мы сражались до конца, понимали, что всё будет в конце решаться, но надо начинать чуть лучше», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    «Нефтехимик» с 69 очками в 68 матчах занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (53) — завершил сезон на десятой строчке Запада.

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